Ансамбль « Славица» из Сергиевского района станет участником Международного фестиваля народной песни «Добровидение»

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В 2024 году «Добровидение» объединит более 200 коллективов со всей России и дружественных стран ближнего зарубежья, концерты пройдут в г. Санкт Петербурге с 14 по 16 июня.

Ансамбль народной песни «Славица» создан в 2015 году по инициативе Натальи Гладковой и Дарьи Свириповой — выпускниц Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, которые с раннего детства занимались народным вокалом в образцовом ансамбле народной песни «Голоса России» муниципального района Сергиевский.

В репертуаре ансамбля народные песни различного жанра разных областей и регионов России и ближнего зарубежья. Особый интерес представляют песни, записанные руководителем ансамбля –Свириповой Дарьей Владимировной – от своей бабушки – Ткаченко Зои Алексеевны, которые стали особо любимы и участниками ансамбля.

Ансамбль народной песни «Славица» зарекомендовал себя как молодой перспективный коллектив, профессионально исполняющий народные песни и на высоком уровне принимающий участие в различных фестивалях и конкурсах.

Фото: минкульт СО