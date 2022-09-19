Анонс культурных событий в губернии на текущей неделе

121

Анонс культурных событий этой недели:



19 сентября в 19:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на творческую беседу с художником по головным уборам Ириной Комаровой «Создавая прекрасное» – об изготовлении элементов костюмов и головных уборов с демонстрацией самих головных уборов, рисунков, эскизов и фотографий театральных спектаклей.



20 сентября в 15:00 в школе-интернате №117 им Т.С. Зыковой состоится литературный квиз для детей в возрасте от 9 до 12 лет «Загадки русских слов» в рамках реализации областного проекта «Жест на успех», включающего цикл мероприятий по приобщению к чтению детей с нарушением слуха. Мероприятие проводит Самарская областная детская библиотека.



20 сентября в 15:00 в Виртуальном концертном зале Тольяттинской филармонии состоится трансляция концерта «Оркестр Осипова — детям», 6+



20 сентября в 18:30 Самарская государственная филармония приглашает на AR-шоу с дополненной реальностью «НАСЛЕДНИКИ СИБИРИ». На сцене выступят Государственный Академический Омский русский народный хор, главный хормейстер – Галина Поддубная, главный балетмейстер – заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Зуфар Толбеев. Концерт ведет лектор-музыковед Людмила Коваленко.



21 сентября в 18:30 «Steinway приглашает…» в Самарскую филармонию на концерт Лауреата международных конкурсов, победителя Международного конкурса им. С. Рахманинова (2022), победителя классического «Евровидения» в Эдинбурге (2018), победителя международного конкурса молодых музыкантов «Eurovision Young Musicians 2018» Ивана Бессонова (фортепиано).



21 сентября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция философской школы «Симпозион» - «Истоки фантастического жанра». Как соотносятся мифологическое мировоззрение и фантастика? Можно ли считать поэмы Гомера первыми образчиками фантастической литературы? Об этом расскажет на своей лекции Иван Викторович Степанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Самарского государственного медицинского университета.



С 21 сентября в кинотеатре «Художественный» пройдут показы ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского, приуроченной к 85-летию режиссера. Фестиваль-ретроспектива организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, организатор показов в Самарской области - Агентство социокультурных технологий.



21 сентября в 19.00 - Открытие ретроспективы с показом фильма «Дорогие товарищи!» (16+). Представят картину актёры Юлия Бурова и Андрей Гусев.



21 сентября в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с современным поэтом Романом Ненашевым. Произведения поэта опубликованы в антологии «Русская поэзия. XXI век», антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..», в журналах «День и ночь», «Аргамак» и многих других.



21 сентября в 19:00 Тольяттинская филармония приглашает на концерт Государственного академического Омского русского народного хора. В основе программы «Наследники Сибири»— лучшие номера из золотого фонда коллектива Омского русского народного хора и новые вокально-хореографические постановки с применением новейшей технологии дополненной реальности.



22 сентября в 11:00 в Самарской областной молодежной библиотеке стартует культурный квест. В этот раз локации будут связаны с темой 2022 года - Годом культурного наследия народов России.



22 сентября в 11:00 в кинотеатре «Художественный» стартует областная конференция «Актуальные направления художественного образования отрасли культуры Самарской области в контексте комплексной системы взаимодействия с образовательными ресурсами регионов России».



22 сентября в 12.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке в рамках проведения фестиваля #ВместеЯрче состоится лекция «История самарской энергетики в занимательных историях и хронике. К 90-летию самарской энергосистемы». Лекцию прочитает кандидат психологических наук Владимир Игоревич Громов при участии представителей Самарской студии кинохроники.



22 сентября в 16:00 Самарский областной художественный музей приглашает на презентацию фильма об основателе музея Константине Головкине из серии «Дарители музейных сокровищ». Это цикл из 7 документальных фильмов о коллекционерах, меценатах, благодаря которым Самарский областной художественный музей обладает одной из лучших коллекций в Поволжье не только русского, но и западноевропейского искусства, а также искусства Востока периода с XVII до XXI вв.



22 сентября в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится арт-лекция «Неомавританский стиль или стиль «синагог» на примере архитектуры Самарской губернии начала XX века». Спикер: Репинецкий Станислав Александрович, к.и.н., доктор философии при участии Когана Марка Львовича, руководителя Самарской городской Еврейской национально-культурной автономии «Тарбут лаам».



22 сентября в 18:30 Тольяттинская филармония приглашает на концерт «Аве Мария», исполнители: солисты, мастера художественного слова и Струнный квартет филармонии.



22 сентября в 19.00 в кинотеатре «Художественный» в рамках ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского покажут «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (18+).



23 сентября в 17:00 в Самарской Областной универсальной научной библиотеке пройдёт тематическая встреча с экспертами Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России в рамках совместного проекта «Юридический ликбез». Тема встречи «Банкротство физических лиц и финансовая грамотность».



23 сентября в 18:00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие международного фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век». В программе - премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черёмушки».



23 сентября в 19.00 в кинотеатре «Художественный» в рамках ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского покажут «Ближний круг» (12+);



24 сентября в 10:30 и 13:00 Самарский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль «Басни Крылова, музыка Глинки...». Спектакль адаптирован для людей с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Показ спектакля сопровождается тифлокомментированием.



24 сентября в 11:30 в филиале Самарского художественного музея в селе Ширяево стартует «Есенинская осень». Праздник приурочен ко дню рождения великого русского поэта Сергея Есенина и в очередной раз пройдет на родине близкого друга поэта – Александра Ширяевца.



24 сентября в 15:00 Самарский академический театр оперы и балета приглашает на Всероссийскую акцию «В первом ряду». Режиссёр театра Марина Монастырская проведет экскурсию «С именем Дмитрия Шостаковича». Участников мероприятия ждет увлекательный рассказ об истории театра, его буднях, знакомство с музейным пространством, сценой театра и закулисьем.



24 сентября в 18:00 Тольяттинская филармония приглашает на Международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век», в рамках которого состоится концерт Академического симфонического оркестра Самарской филармонии, дирижер — Филиппо Десси (Россия-Италия), солистка — Мириам Пранди виолончель (Италия).



24 сентября в 19.00 в кинотеатре «Художественный» в рамках ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского покажут «Романс о влюбленных» (16+);



25 сентября 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с современной российской писательницей, сценаристкой, переводчицей и радиоведущей Татьяной Устиновой.



Татьяна Устинова входит в тройку самых читаемых авторов России по итогам опроса ВЦИОМ, а также является лауреатом многочисленных премий.



25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича будут показаны видеофильмы – запись концерта оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича (исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича в 80-летний юбилей со дня первого исполнения в блокадном Ленинграде) и фильм о тематической выставке в Санкт-Петербурге. Начало в 17:00, вход свободный.



25 сентября в 19.00 в кинотеатре «Художественный» в рамках ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского покажут фильм «Первый учитель» 12+



26 сентября в 19.00 в кинотеатре «Художественный» в рамках ретроспективы фильмов Андрея Кончаловского покажут фильм «История Аси Клячиной, которая любила да не вышла замуж» (12+).