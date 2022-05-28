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Анна Нетребко вернулась на сцену La Scala

28 мая 2022 15:32
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Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва и дала сольный концерт.

Российская оперная певица Анна Нетребко возобновила выступления после перерыва и дала сольный концерт на сцене театра La Scala в Италии. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает издание ANSA, пишут "Известия".

«Нетребко открыла сегодняшний концерт с аншлагом арией Lo son l'umile ancella <...> Насыщенная программа включала в себя множество произведений, в том числе «Утро» и «Ночь» Рихарда Штрауса, отрывки из опер «Паяцы» Руджеро Леонкавалло и «Пиковая дама» Чайковского. В конце исполнителей несколько раз вызывали на бис», — говорится в публикации.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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