Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры

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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.

"Спешу разочаровать общественность, никаких сенсаций, никаких скандалов", - сказал Ширвиндт. Он напомнил, что 3 июля 2021 года закончился срок договора его пребывания на посту художественного руководителя Театра сатиры.

"Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и семь месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу, - продолжил Александр Ширвиндт.- Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность". Он уточнил, что уже отправил соответствующее заявление в Департамент культуры.

"Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента [культуры Москвы], который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром", - сказал Александр Ширвиндт.

Александру Ширвиндту 87 лет. Он - советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, с 2000 года - художественный руководитель Московского театра сатиры. Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС