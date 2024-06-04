9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»

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9 июня (воскресенье) в 16.30 пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» (12+).

Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

На экскурсии посетители узнают много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова.

Место сбора – ул. Фрунзе, 120.

Стоимость участия – 350 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cx3gFC