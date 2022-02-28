Я нашел ошибку
Главные новости:
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича.
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича
Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения
Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров
Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку Президента РФ
Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку Президента РФ
Названо время переговоров России и Украины
Названо время переговоров России и Украины
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
В Самарской области зафиксировали температурный рекорд
В Самарской области зафиксировали температурный рекорд
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича

28 февраля 2022 12:56
88
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича.

5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича. Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича – гимн жизни и всего человеческого, была впервые исполнена в Куйбышеве 5 марта 1942 года эвакуированным оркестром Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Симфония стала символом борьбы за жизнь в осажденном Ленинграде и на территории всего Советского Союза. Именно из Куйбышева, который в годы войны имел статус «запасной столицы», началось триумфальное шествие Седьмой симфонии.

Историческому юбилейному событию будет посвящен комплексный проект, состоящий из выставки, концерта, а также инсталляции и мэппинга на здание театра. 4 марта (19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30); 5 марта (19:00, 19:30, 20:00, 20:30) и 6 марта (21:00, 21:30, 22:00) будет организована уникальная световая проекция, посвященная самым важным вехам в истории создания симфонии Победы, а также периоду жизни Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве. Выставка «80 лет Седьмой (Ленинградской) симфонии» будет доступна для всех зрителей мероприятий театра с 5 по 28 марта в фойе Самарского академического театра оперы и балета – именно там, где оркестр Большого театра в начале 1942 года готовился к премьере. 

В череде мероприятий – и онлайн-конференция, посвящённая 80-летию первого исполнения Седьмой симфонии в Куйбышеве, которая запланирована медиагруппой «Комсомольская правда» 28 февраля в 13:30 (мск).

Среди приглашенных спикеров: Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; генеральный директор Государственного академического Большого театра России, заслуженный деятель искусств России Владимир Урин; министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Ведущий Радио «Комсомольская правда» – Антон Челышев.

Участники расскажут, почему спустя 80 лет со дня первого исполнения симфония вновь актуальна, как создавалась и какое значение произведение имело для жителей всей страны и мира, как оркестр Большого театра работал в условиях эвакуации и готовился к первому исполнению, а также ответят на вопросы слушателей и зрителей.

Для просмотра онлайн-дискуссии необходимо иметь возможность подключения к платформе youtube. Присоединяйтесь к дискуссии и задать свои вопросы спикерам можно здесь: https://youtu.be/E_hxeTa8s_s . Для того, чтобы иметь возможность оставлять свои комментарии и задавать свои вопросы спикерам, необходимо войти на youtube под своим аккаунтом (или создать заранее аккаунт). Только зарегистрированные пользователи смогут оставлять комментарии. Просмотр возможен без регистрации. Вопросы можно задать по номеру WhatsApp +7 926 073 8443.

Ссылка на регистрацию: https://radio-kp.timepad.ru/event/1945464/

Мероприятие пройдёт при поддержке Большого театра России, Правительства Самарской области и Самарского академического театра оперы и балета.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
648
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1274
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
872
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
886
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
769
Весь список