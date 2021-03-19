27 марта будут названы лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»

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27 марта в 13.00 по московскому времени в Международный день театра в прямом эфире будут названы лауреаты Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Жители Самарской области также смогут присоединиться к трансляции и оценить выбор жюри на сайте фестиваля «Театральное Приволжье».

В «Театральном Приволжье – 2021» приняли участие порядка 5 тыс. человек, которые представили 416 театральных коллективов из 14 регионов ПФО.

Прошлый год показал, что, несмотря на распространение пандемии, интерес к театру не только не пропал, но, наоборот, заиграл новыми красками, организаторам удалось успешно провести фестиваль в онлайн формате. Опыт 2020 года в 2021-м будет повторён: во всех регионах-участниках будут работать онлайн студии с участием финалистов, актёров и театральных деятелей. Торжественная церемония награждения победителей состоится в очном формате в 3 декаде апреля в Ижевске.

Детские и молодёжные коллективы, победившие в конкурсе, получат гранты на новые постановки. Общий призовой фонд Фестиваля – 900 тысяч рублей (как для детских, так и молодёжных театров, победители, занявшие 1 место, получают 200 тысяч рублей, 2 место – 150 тысяч рублей, 3 место – 100 тысяч рублей). Победители в отдельных номинациях («Лучший режиссёр», «Лучший актёр», «Лучшая актриса») смогут побывать на экскурсиях и увидеть спектакли ведущих театров Москвы.

Учредителями самарского регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье –2021» выступили Правительство Самарской области, администрация муниципального района Нефтегорский при поддержке Министерства культуры и Министерства образования и науки Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает финалистов регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье» и лично присутствовал на показе спектакля студентов самарского института культуры «Аленький цветочек» – одного из победителей регионального этапа прошлого сезона. 16 городов и районов Самарской области представили свои коллективы и постановки для участия в новом отборочном туре. Экспертное жюри под председательством заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцента кафедры актерского искусства театрального факультета Самарского государственного института культуры Александра Мальцева отбирали лучших в заочном формате, просмотрев десятки присланных работ молодёжных творческих коллективов. Каждый спектакль – отражение острых и живых проблем, волнующих молодое поколение. Кто-то смотрит на них через призму новаторских взглядов современных авторов, кто-то обращается к классикам, но все, так или иначе, приходят к вечным темам: дружба, любовь, преданность, героизм, патриотизм.

Лучшими в 2021 году от нашей области признаны: Творческое объединение «СТО» МБУК г.о. Самара «Самарский молодёжный драматический театр «Мастерская» (режиссёр Степан Белькот) со спектаклем «Френдзона» и Образцовый театр кукол юного актёра «Аленький цветочек» МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара (режиссёр Виктор Михайлов) со спектаклем «Шинель». Именно они представят Самарский регион в окружном этапе театрального фестиваля «Театральное Приволжье».

«Победа в таких конкурсах – хорошее подспорье для молодых коллективов: кто-то организует декорации, кто-то пошьет костюмы, – делится мнением Александр Мальцев. – Да и сам конкурс всегда подхлёстывает, заставляет «заглянуть» в коллективы соседних областей: а что и как там у них? Он мне напомнил чем-то Евровидение, когда сначала проходят сложные отборочные туры, а потом мы все вместе, все города-участники, подключаемся и в прямом эфире голосуем».

Итак, совсем скоро, в последнюю субботу марта, в Международный день театра, в прямом эфире будут озвучены итоги голосования каждого региона-участника «Театрального Приволжья – 2021» и определены самые достойные в номинациях: «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса». Дополнительная тематическая номинация – «Лучший спектакль, раскрывающий тематику года», посвящённая Году памяти и славы в 2020 году.