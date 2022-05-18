18 мая в Самаре выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан

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18 мая Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представит самарцам концертную программу «По следам Булгарии», посвященную 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Металлург». Начало в 19:00.

В рамках федеральной программы «Мы – Россия» по всероссийскому гастрольно-концертному плану федерального Министерства культуры Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан выступит также в Астрахани и Волгограде. Программу реализует «Росконцерт».

Основу концертной программы составляют настоящие шедевры татарской культуры – номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни. Оркестр и хор ансамбля познакомят зрителей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен. Музыкальную часть дополнят татарские танцы – сочные жанровые картинки, полные теплоты.

На сегодняшний день Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан является единственным профессиональным коллективом, в котором исконные национальные традиции татарского народа, его музыкальная, танцевальная культура и прикладное искусство сохранены на самом высоком профессиональном уровне. Примечателен факт, что в этом году коллектив отметит своё 85-летие.

Поколения творческих деятелей Ансамбля посвящали жизнь аккумулированию знаний о культуре татарского народа. В разные времена творческую сокровищницу ГАПиТ РТ пополняли известнейшие композиторы, художники, фольклористы. Бережно храня национальный культурный код, коллектив и сегодня транслирует бесценное знание о своем народе на универсальном языке музыки и танца. В концертных программах Ансамбля есть песни и сказания, танцы и легенды, лирические поэмы и шуточные зарисовки, спектакли и народные мюзиклы. При всем разнообразии творческих форм неизменным остается одно – сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения. Именно поэтому каждый концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан – это всегда крупное культурное событие и яркий праздник, который надолго оставляет в сердцах зрителей образ древнего и великого народа, сообщает пресс-служба ДДН.

Фото: пресс-служба ДДН.