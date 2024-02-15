15 февраля в Самаре состоится лекция-концерт «Большой театр в Куйбышеве: звёзды рядом»

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15 февраля в 15 часов в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция-концерт «Большой театр в Куйбышеве: звёзды рядом», проводимая в рамках проекта «Таланты земли Самарской».



Своим рассказом о великих деятелях главного театра страны, оказавшихся в эвакуации в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны, поделится руководитель названного проекта, самарский музыковед Марианна Владиленовна Мжельская, которая в течение многих лет занимается исследованием этого знаменательного периода истории музыкальной культуры Самары.



Лектор поведает о судьбах московских гостей, которых приютила запасная столица, об их блистательной работе на сцене, свидетелями которой были тысячи мирных жителей и бойцов Красной армии, а также о том, как театр смог обжиться на новом месте в тяжелейших условиях военного времени.



В концертной части мероприятия участие примут именитые представители самарской оперной сцены, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Посетители библиотеки смогут услышать фрагменты из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в исполнении заслуженного артиста Самарской области, лирического баритона Георгия Цветкова, обладательницы тёплого полнозвучного сопрано Надежды Ильиной-Сорокиной и Георгия Шагалова с присущим ему завораживающим басом. Компанию им составит Анастасия Вечёркина с её меццо-сопрано – слушателям она предстанет в образе вольнолюбивой и очаровательной Кармен. Наконец, в качестве человека-оркестра выступит виртуозный концертмейстер Юлия Ставцова.

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