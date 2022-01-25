Я нашел ошибку
Главные новости:
«ВПК-Концепт» стала резидентом технопарка в 2021 году и уже уверенно развивается в сегменте обслуживания магистральных нефтегазотрубопроводов.
Резидент «Жигулевской долины» создал уникальное оборудование для обслуживания магистральных трубопроводов
Новый трек организован совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников, созданной Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».
Молодёжные акселераторы Сбера открывают приём заявок на трек по искусственному интеллекту
По итогам конкурса будут определены победители, наградой для которых станет оплаченная поездка на родину баяна – в Самару.
«125 лет русскому баяну»: скоро стартует проект, посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле
Проект может помочь молодым людям определиться с направлением их профессионального развития и начать строить свою карьеру.
Сбер создал «Детектор будущего» для молодёжи в честь Дня студента
Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
Cолиста оркестра Мариинского театра задержали по подозрению в насилии над своей внучкой
28 января.
В Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем российского студенчества 
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Сотрудников одного из образовательных учреждений Самары обвинили в коррупции
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.36
0.67
EUR 87.59
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«125 лет русскому баяну»: скоро стартует проект, посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле

25 января 2022 14:59
50
По итогам конкурса будут определены победители, наградой для которых станет оплаченная поездка на родину баяна – в Самару.

С 20 марта по 20 октября 2022 года в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия – Алания будет реализован проект «125 лет русскому баяну», посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле.

Проект «125 лет русскому баяну» разработан командой творцов-энтузиастов, среди которых скульпторы, дизайнеры, музыканты, а также просто любители русского баяна и гармони из разных городов России. Проект будет продолжаться в течение всего 2022-го, объявленного Президентом страны В.В.Путиным Годом культурного наследия народов России. Так, в июне 2022 года пройдёт межрегиональный конкурс баянистов и аккордеонистов в 7 регионах России, а именно: Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Республике Северная Осетия-Алания.

По итогам конкурса будут определены победители, наградой для которых станет оплаченная поездка на родину баяна – в Самару – и участие в сентябре 2022 года в мероприятии, посвящённом открытию уникального арт-объекта «Русский баян». Главным призом для победителей станет возможность звучания их исполнения в интерактивных кнопках арт-объекта «Русский Баян».

В рамках проекта будут проведены мастер классы, будет вестись активная постановочная и репетиционная работа, а также участие в установке и открытии арт-объекта «Русский Баян».

Самарская земля по праву считается центром баянной культуры. Здесь уже 20 лет проводится Международный конкурс «Виват, Баян!», собирающий на своих площадках всемирно известных баянистов и талантливых молодых музыкантов, а с 2018 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с большим успехом проходит Всероссийский фестиваль «Душа баяна», где выявляется множество талантливых артистов и творческих коллективов.

Данные проекты реализованы на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры» представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и очень полюбились жителям и гостям Самарской губернии.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 января 2022  13:47
Еще 1 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
207
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
25 января 2022  13:10
Глава Самары поздравила горожан с Днем студента
146
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
25 января 2022  12:11
В день проведения лыжного марафона «Сокольи Горы» в Самаре будет ограничено движение транспорта
185
Решения о дистанте для школьников будут приниматься на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19.
24 января 2022  21:48
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
807
Губернатор обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза.
24 января 2022  19:21
Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
487
Весь список