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12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»

22 марта 2024 11:59
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12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»

22 марта начинается приём заявок на третий Всероссийский фестиваль-конкурс авторской музыки «САМ.ФЕСТ». За прошедшие два года «САМ.ФЕСТ» стал настоящей визитной карточкой Самарской области, уникальным проектом, сфокусированным, прежде всего, на обмене опытом и развитии талантов участников.

Гранд-финал фестиваля «САМ.ФЕСТ» состоится в Самаре 12 июня, в День России, на площади Куйбышева и соберет на одной сцене известных исполнителей, а также подающих надежды талантливых и самобытных артистов со всех уголков нашей страны.

В начале марта, открывая заседание Совета по культуре и искусству, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Роль культуры и, в первую очередь, работников культуры, в современной России неуклонно возрастает. Понимая это, мы должны постоянно помнить, что главное наше богатство – это люди, носители российской культуры». Россия меняется, и «САМ.ФЕСТ» меняется вместе с ней. С прошлого года трое участников из вновь присоединенных к России территорий допускаются к отборочному туру фестиваля «САМ.ФЕСТ» вне конкурса. В 2024 году «САМ.ФЕСТ» поддержит тему общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России и соберет на сцене участников из самых разных субъектов страны, развивающих и поддерживающих этническую, национальную культуру в своём творчестве.

Заявки на участие в третьем Всероссийском фестивале-конкурсе авторской музыки «САМ.ФЕСТ» принимаются по 14 апреля 2024 года (включительно). К рассмотрению принимаются абсолютно любые композиции, включая инструментальные. Главное, чтобы исполнители или творческие коллективы, претендующие на участие в фестивале, сами создавали свои песни. Оргкомитет фестиваля призывает авторов со всей страны присоединяться к участию в проекте. Главный приз для победителя остаётся прежним – запись и выпуск собственного альбома при участии профессионалов мирового уровня.

Фестиваль продолжает искать новые формы взаимодействия с аудиторией, поэтому в 2024-м году отборочные туры проекта пройдут в онлайн-формате, а мастер-классы от профессионалов музыкальной индустрии и кураторов проекта будут доступны для всех подавших заявки. Таким образом, каждый артист, вне зависимости от его опыта, творческих достижений и места проживания сможет получить поддержку от команды «САМ.ФЕСТа».

Правила подачи заявки не меняются. Музыкантам не нужны дорогостоящие клипы и профессиональные записи, достаточно просто записать видео с отрывком из своей песни (организаторы по-прежнему принимают к рассмотрению видео с «живым» исполнением композиций) и выложить его в VK с хэштэгом #самконкурс2024 или прислать на электронную почту konkurs@самфест.рф.

10 участников, прошедших в полуфинал, получат профессиональную поддержку от команды наставников: продюсеров, звукорежиссеров, стилистов, специалистов по продвижению, а также специальных гостей фестиваля. 3 финалиста получат возможность лично приехать в Самару и стать участниками грандиозного праздничного концерта на площади Куйбышева вместе с признанными звездами российской сцены.

Фото: оргкомитет фестиваля "САМ.ФЕСТ"

Теги: Акценты В центре внимания

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