11 сентября в Самаре состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век»

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11 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век». Видео можно посмотреть здесь.

На две недели (11-26 сентября) по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова Самарская область вновь станет центром мировой музыкальной культуры. В это время нас ждут:

22 спектакля и концерта,

18 кинопоказов,

лекции,

паблик-токи,

конференции.

Максим Шостакович, дирижёр, почётный сопредседатель художественного совета фестиваля:

«Я очень рад, что в Самаре в сентябре 2021 года пройдёт фестиваль «Шостакович ХХ». На фестивале пройдут концерты как выдающихся, маститых исполнителей, так и молодёжи из России и Европы.

В рамках фестиваля также состоится большая научная конференция, посвящённая жизни и творчеству композитора, его влиянию на культуру ХХ века. Я уверен, что этот фестиваль станет важным событием в культурной жизни России».