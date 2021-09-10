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11 сентября в Самаре состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век»

10 сентября 2021 11:36
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11 сентября состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век»

11 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета состоится открытие музыкально-театрального фестиваля «Шостакович ХХ век». Видео можно посмотреть здесь.

На две недели (11-26 сентября) по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова Самарская область вновь станет центром мировой музыкальной культуры. В это время нас ждут:
22 спектакля и концерта,
18 кинопоказов,
лекции,
паблик-токи,
конференции.

Максим Шостакович, дирижёр, почётный сопредседатель художественного совета фестиваля:
«Я очень рад, что в Самаре в сентябре 2021 года пройдёт фестиваль «Шостакович ХХ». На фестивале пройдут концерты как выдающихся, маститых исполнителей, так и молодёжи из России и Европы.
В рамках фестиваля также состоится большая научная конференция, посвящённая жизни и творчеству композитора, его влиянию на культуру ХХ века. Я уверен, что этот фестиваль станет важным событием в культурной жизни России».

 

Теги: музыка фестиваль Шостакович ХХ век

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