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Жительница Жигулевска забыла телефон в магазине, и его тут же украли

31 мая 2024 10:07
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Жительница Жигулевска забыла телефон в магазине, и его тут же украли

В апреле текущего года в О МВД России по г. Жигулёвску обратилась местная жительница  1983  года рождения, которая  сообщила, что находясь в помещении магазина, она обнаружила пропажу сотового телефона: оставила его на прилавке, а когда вернулась, то устройства уже не было. Женщина оценила, с учетом износа, причиненный ей материальный ущерб в размере 3000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции на административных участках проверили места возможного сбыта краденного и лиц, ранее привлекавшихся к ответственности, проживающих в непосредственной близости от места происшествия.

В ходе доверительной беседы с гражданами участковый уполномоченный полиции по горячим следам установил личность и место нахождения предполагаемого злоумышленника. В присутствии понятых полицейский обнаружил и изъял у задержанного сотовый телефон, схожий по описанию с похищенным. 

Ранее не судимый 45-летний местный житель пояснил сотрудникам полиции, что, обнаружив «бесхозный» телефон, не принял мер к возвращению его законному владельцу, а решил забрать его для личного пользования, осознавая противоправность своих действий.

Похищенное имущество возвращено законной владелице.

 

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