Жительница Жигулевска подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице

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Сотрудники органов внутренних дел разъясняют, что лица, находящиеся в статусе безработных, в случае их трудоустройства должны сообщить об этом в Центр занятости населения. В противном случае, таким гражданам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Так, по данным дознавателей ОМВД России по г. Жигулевску, 31-летняя местная жительница обратилась в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ей государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящих вакансий, женщину признали безработной, поставили на учет и назначили пособие.

Уроженку села Александровка Самарской области предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) она обязана сообщить об этом факте в органы службы занятости, а в случае выявления сокрытия указанной информации и получения пособия по безработице обманным путем – ее привлекут к уголовной ответственности.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что женщина, находясь в статусе безработного, заключила договор на трудоустройство и за ноябрь 2021 года получила одновременно зарплату и пособие по безработице. Ущерб государству от противоправных действий злоумышленницы составил около 14 тысяч рублей.

В настоящее время ранее не судимая местная жительница снята с регистрационного учета. В отношении нее отделом дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело.