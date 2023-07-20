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Жительница в Похвистнево рассказала про приставания соседа сожителю, и тот взялся за нож

20 июля 2023 10:47
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Жительница в Похвистнево рассказала про приставания соседа сожителю, и тот взялся за нож

Перед тем, как потерять сознание, потерпевший успел назвать полицейским прозвище злоумышленника.

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от сотрудницы аптеки, которая рассказала, что к ней за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Незамедлительно по указанному адресу выехал дежурный оперуполномоченный уголовного розыска и ответственный от руководства отдела полиции. Полицейские передали теряющего сознание местного жителя прибывшим медикам. В настоящее время, благодаря своевременным действиям полицейских, местной жительницы и  врачей жизни потерпевшего ничего не угрожает. Мужчина назвал сотрудникам полиции прозвище злоумышленника, который нанес ему удар ножом. Оперуполномоченные уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, места возможного нахождения, задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1973 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, накануне вечером употребив значительное количество алкоголя, подозреваемый отказался впускать в квартиру свою сожительницу. Женщина ушла ночевать к соседу, а вернувшись наутро домой рассказала сожителю, что приютивший ее мужчина оказывал ей знаки внимания. Со слов подозреваемого, не совладав с эмоциями, он взял кухонный нож, пришел к соседу и нанес ему один удар в область живота. После чего, испугавшись содеянного, не оказав помощь пострадавшему, выбросил нож и ушел домой, где был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего нанесен тяжкий вред.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело

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