Жительница Сызранского района отдала мошеннику 15 млн рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В полицию обратилась жительница Сызранского района 1994 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка с предложением инвестирования с целью дополнительного заработка. Злоумышленник призвал вложиться в одну из предложенных им «инвестиций». Доверившись, якобы сотруднику банка, женщина выполнила все условия, который поставил мошенник, после чего с ее счета произошло списание в размере 15 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.