Жительница Сергиевского района закупилась продуктами на купюры банка приколов

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратилась хозяйка одной из торговых точек, расположенной на рынке городского поселения Суходол с заявлением о том, что покупательница оплатила товар денежной купюрой, не являющейся платежным средством (билетом «банка приколов»), получила сдачу, после чего попросила разменять еще одну аналогичную купюру номиналом в 2 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников соседних торговых палаток. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что по магазинам ездит ранее не судимая местная жительница, которая оплачивает покупки билетами «банка приколов». Оперативники установили личность, места возможного нахождения злоумышленницы, задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная 1986 года рождения вину в содеянном признала и пояснила, что вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».