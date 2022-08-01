Жительница Самарской области решила заработать на бирже и отдала последние деньги

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Будьте бдительны! Легкий заработок в Интернете может быть ловушкой.

Так, жительнице села Кошки Самарской области 1968 года рождения на одном из сайтов с сети Интернет незнакомец предложил заработок на бирже. Для того, чтобы получить прибыль, нужно было сначала вложить денежные средства. Женщина, доверившись, перечислила через электронный кошелек почти миллион рублей на счет, который указал незнакомец. После этого он перестал отвечать, а женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.