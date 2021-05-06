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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Октябрьска похитила у пенсионера более 400 тыс. рублей

6 мая 2021 11:25
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Жительница Октябрьска похитила у пенсионера более 400 тыс. рублей

В Сызрани закончено расследование  уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2020  года в дежурную часть Межмуниципального Управления МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жителя  города Сызрань 1933 года рождения. Пенсионер рассказал полицейским, что у него похищены денежные средства в сумме более 400 000 рублей. Данные деньги мужчина планировал потратить на ремонт.

По словам потерпевшего, в день пропажи он находился в отделении банка, где снял крупную сумму денег со своего счета, а затем пошел по продуктовым магазинам. По возвращению домой денег он не обнаружил и обратился за помощью в полицию.

Вскоре полицейские установили подозреваемую - жительницу города Октябрьск  2001 года рождения. Молодую женщину задержали. По версии следствия,  подозреваемая «присмотрела»  пожилого мужчину еще в торговом центре, проследовав за ним до дома, зашла в подъезд  и, там в момент когда мужчина отвлекся, похитила папку с деньгами, после чего скрылась. Похищенные денежные средства предполагаемая злоумышленница потратился на собственные нужды – покупку одежды и косметики.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: кража уголовное дело

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