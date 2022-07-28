Жительница Курумоча на своем участке выращивала коноплю

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Сотрудникам полиции Волжского района поступила оперативная информация, что местная жительница 1984 года рождения причастна к незаконному обороту наркотиков.

В ходе осмотра принадлежащего ей участка расположенном в 1,5 км от села Курумоч Волжского района полицейскими обнаружено, изъято и направленно для исследования в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области 29 растений, которые росли на территории участка. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркосодержащим растением «конопля».

По данным полицейских, задержанная ранее не судима. Женщина пояснила оперуполномоченным, что коноплю выращивала для себя, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.

Отделом дознания О МВД России по Волжскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальная санкция инкриминируемой задержанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.