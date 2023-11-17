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Жительница Клявлинского района украла из частного дома металлическую флягу 25 литров

17 ноября 2023 10:39
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Жительница Клявлинского района украла из дома металлическую флягу 25 литров

В полицию Клявлинского района  за помощью обратился мужчина 1964 года рождения, который сообщил о краже фляги объемом 25 литров из пристроя его частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил  в размере 3,5 тысячи рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили потерпевшего и провели подворовый обход. В ходе осмотра места происшествия эксперт - криминалист на различных поверхностях обнаружил и изъял следы пальцев рук. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в хранилище через входную дверь, имеющую ненадежное запорное устройство и похитил имущество.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению может быть причастна 42-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, причинение побоев и телесных повреждений.

Руководитель следственно-оперативной группы подполковник полиции Тимофей Осипов установил места вероятного нахождения и задержал злоумышленницу. Во время опроса женщина созналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что, несмотря на тяжесть, вытащила флягу и  продала случайным приезжим, которые в тот день скупали металл на территории села, деньги потратила на собственные нужды. Местная жительница пообещала возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.

Следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.

 

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