Жительница Камышлинского района украла товары на складе маркетплейса

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В дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району обратился владелец одного из пунктов выдачи маркетплейса, который сообщил о пропаже товара. Общая сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

В ходе просмотра видеозаписей полицейские установили, что к совершению кражи может быть причастна местная жительница 1992 года рождения, которая является сотрудником пункта выдачи и была на смене в день пропажи вещей.

Во время опроса предполагаемая злоумышленница созналась в содеянном. Она рассказала, что в вечернее время прошла на складское помещение пункта выдачи, сложила в пакет ожидающие выдачи спортивный костюм, детские брюки и ботинки, зарядное устройство для телефона и портативный аккумулятор, после чего унесла их домой, рассчитывая, что пропажу не заметят.

В настоящее время отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» фигурантке предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.