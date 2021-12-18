Житель Жигулевска нашел в гаражах наркотик и забрал себе

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В начале декабря текущего года сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулевску поступила оперативная информация о том, что местный житель 1986 года рождения может быть причастен к незаконному хранению наркотических веществ.

В ходе проверки данная информация подтвердилась. Сотрудники полиции задержали подозреваемого около одного из домов по улице Гоголя. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли из внутреннего кармана куртки слюду с фрагментом сигареты. Изъятое вещество было направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта в свертке находилось наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 1,150 грамм, что является крупным размером. В ходе опроса задержанный пояснил, что нашел наркотики на территории гаражного массива и хранил их для личного употребления

По данным оперативников, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.