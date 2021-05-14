Житель Ульяновской области украл велосипед в Сызрани

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В полицию Сызрани ратилась 62-летняя жительница Центральной части города с сообщением о том, что в ночное время неизвестными лицами похищен велосипед, купленный ею для внука. Подросток оставил транспортное средство в подъезде на лестничной клетке и не зафиксировал его противоугонным устройством. Материальный ущерб, заявленный пенсионеркой, составил 15 тысяч рублей.

Полицейские опросили женщину, с ее слов составили и распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного трюкового велосипеда.



Утром следующего дня схожий с разыскиваемым мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска недалеко от места происшествия - на Ильинском мосту, и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и опросили его. 36-летний, ранее судимый житель Ульяновской области в содеянном сознался: «Похищенное продать не удалось. Оказалось, что на трюковом велосипеде проблематично ездить – я оставил его на остановке в другом районе города», - пояснил задержанный.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции похищенное разыскали и после проведения необходимых процессуальных действий велосипед вернут владельцу.

Мама подростка через городское информационное агентство выразила признательность стражам порядка: «Мы с сыном очень благодарны полицейским, это же надо - так быстро раскрыть кражу! Искренняя, от души, благодарность!».