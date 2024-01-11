Житель Тюменской области украл ноутбук в магазине Сызрани

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В ноябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1992 года рождения и сообщил, что в одном из магазинов по ул. Советской, похищен ноутбук. Материальный ущерб с учетом износа имущества заявитель оценил в 15 000 рублей.

Накануне, при открытии магазина сотрудники торговой точки обнаружили приоткрытую входную дверь в помещение и поврежденную запорную планку замка на входной двери, после чего вызвали сотрудников полиции. Полицейские осмотрев место происшествия и опросив работников торговой точки выяснили, что из помещения пропал только ноутбук, который стоял на стойке кассового аппарата. Сам кассовый аппарат, денежные средства и товар - находились в целости и сохранности, порядок в магазине не был нарушен. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что заявитель является ИП и похищенная техника использовалась для ведения бухгалтерии. Мужчина предоставил подробное описание имущества и записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

Используя скриншот с видеозаписи, полицейские составили и распространили ориентировку с описанием предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Получив указанную ориентировку экипаж отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» в составе лейтенантов полиции Елены Чагиной и Александра Аринина, вспомнили, что несколько дней назад, находясь на маршруте патрулирования, общались с молодыми людьми, среди которых был мужчина, по приметам схожий с разыскиваемым. Патрульные установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый за кражу житель Тюменской области 1993 года рождения, который приехал в Сызрань в качестве рабочего одной из подрядных организаций на заработки. Мужчина в содеянном сознался и добровольно выдал похищенный ноутбук который, в дальнейшем полицейские вернули законному владельцу.

На данный момент следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. Б, В ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 30 -летнего жителя Тюменской области передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.