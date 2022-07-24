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Житель Сызрани украл электроинструментов на 50 000 рублей

24 июля 2022 10:46
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Житель Сызрани украл электроинструментов на 50 000 рублей

В Сызрани в полицию с заявлением обратился представитель ремонтно-строительной компании. Мужчина пояснил полицейским, что вечером к ним на склад проник неизвестный и похитил электроинструменты на общую сумму 50 тысяч рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Несколько сотрудников компании сообщили, что видели, как в соседнем здании один мужчина пытается срезать металлические перила украденным инструментом.

Сотрудники полиции со слов очевидцев составили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника, а также проверили на причастность лиц, имеющих доступ к складским помещениям.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1977 года рождения, который несколько лет назад работал в компании. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный пояснил, что проник в помещение через окно, прикрытое фанерой. Он заранее принес с собой деревянную дверь, по которой взобрался на стену, отодвинул фанеру и проник в здание.

Похищенное имущество злоумышленник спрятал в соседнем заброшенном здании, в настоящий момент оно возвращено законному владельцу.

Виновника ждет суд.

Теги: Кража

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