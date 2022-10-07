Житель Сызрани украл деньги с банковской карты, которую нашел на остановке

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Мужчина не послушал супругу, которая предлагала ему отдать находку в банк, и оплатил чужой картой покупки для дома.



В дежурную часть отдела полиции №32 МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы Ульяновской области 1965 года рождения о краже денежных средств с её банковской карты. Причиненный ущерб составил более 12,9 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел со слов потерпевшей узнали, что, находясь в Сызрани, она обнаружила пропажу банковской карты и отсутствие на расчетном счете денежных средств. Женщина предположила, что выронила карту из кармана куртки, когда доставала телефон.

Полицейские изучили финансовые документы и установили, что картой потерпевшей оплачены покупки в аптеке и продуктовых магазинах в одном и том же районе города. Изъяв записи с камер видеонаблюдения из торговых точек, где происходило списание денежных средств, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый 34-летний мужчина в ходе опроса признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, банковскую карту нашел на остановке общественного транспорта, когда встречал жену с работы. Мужчина не послушал супругу, которая предлагала ему разместить объявление в интернете о находке или вернуть её в банк, и оплатил чужой картой покупки для дома.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело.



Сотрудники полиции предупреждают:

- если вы нашли чужую банковскую карту, то использовать ее для оплаты категорически нельзя! Денежные средства на счете принадлежат ее владельцу, а их незаконное использование влечет уголовную ответственность;

- при обнаружении банковской карты необходимо позвонить в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), либо обратиться в ближайшее отделение банка.