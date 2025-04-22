Житель Сызрани подозревается в убийстве знакомого

173

По версии следствия, 20 апреля текущего года между подозреваемым и его знакомым, распивавшими спиртные напитки, произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес оппоненту не менее 6 ударов в область расположения жизненно важных органов, после чего начал душить руками. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления проведены осмотр места происшествия, допросы подозреваемого и свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.