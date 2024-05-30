Житель Шигонского района помогал односельчанке и обокрал ее

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В отделение полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» с заявлением о краже телефона обратилась жительница села Усолье, 1946 года рождения. Материальный ущерб заявительница оценила в 3 000 рублей.

При опросе потерпевшая рассказала полицейским, что накануне пропажи телефона ей помогал по хозяйству односельчанин. Сотрудники уголовного розыска установили возможное место нахождение мужчины и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный 1991 года рождения неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, нанесение телесных повреждений, угрозу убийством.

В ходе опроса правонарушитель сознался в хищении имущества и пояснил сотрудникам полиции, что телефон хотел продать, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. В дальнейшем, в присутствии понятых, злоумышленник добровольно выдал сотрудникам полиции похищенное имущество, которое в ближайшее время будет возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело.