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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самары торговал флешками с кодами банка

5 июля 2022 13:28
86
Житель Самары торговал флешками с кодами банка

Мужчина оформил на свое имя ООО, не намереваясь фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя.

Сотрудники отдела полиции №1  Управления МВД России по г. Самаре выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица.

Из материалов, собранных полицейскими следует, что безработный житель Самары 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица заведомо зная, что сведения являются недостоверными и фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя  общества с ограниченной ответственностью он не намерен. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина, являясь номинальным директором одного из ООО, в конце декабря 2021 года осуществил подачу заявления в кредитную организацию на открытие расчетного счета, в последствии передав электронные ключи доступа от него третьим лицам.  За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемого  возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде  подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Теги: Уголовное дело

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