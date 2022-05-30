Житель Самары стал очередной жертвой кредитных мошенников

154

По указанию незнакомца пенсионер перевел свои сбережения на «безопасный счет».

Проживающий в Самаре 56-летний мужчина обратился в полицию после того, как пообщался по телефону с незнакомцем и выполнил действия под его диктовку. Пенсионеру позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на его имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы избавиться от нежелательного займа необходимо взять встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет другого банка. Житель Самары поверил незнакомцу и перевел несколькими операциями на указанный им счет 341 600 рублей заемных средств. Возбуждено уголовное дело.