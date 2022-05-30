Житель Самары стал очередной жертвой кредитных мошенников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Причина смерти Алеси Лазаревой не уточняется.
Артистка труппы Театра классического балета Алеся Лазарева умерла в возрасте 20 лет
В программе дискотека, танцы с клоуном Сердечкиным, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей и многое другое.
«Чумовая дискотека» пройдет в психоневрологическом интернате для детей-инвалидов в преддверии Дня защиты детей
За прошлую неделю организовали 80 выездных проверок. Результаты всех проверок в обязательном порядке документируются.
В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте 
ЦУР СО весной этого года зафиксировал более двух десятков жалоб в соцсетях от жителей поселка Петра Дубрава с критикой местных дорог.
Начался ремонт дороги в районе поселка Петра Дубрава  
Александр Хинштейн посетил Самарский областной художественный музей (СОХМ), которому в 2022 году исполнилось 125 лет со дня основания.
Работы самарских художников выставят в Московском музее современного искусства
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия.
Муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин посетил учреждения УФСИН
Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, пособия, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически, подавать заявления не нужно.
Премьер Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий на десять процентов
На территории Самарской области только многоквартирных домов насчитывается более 22 тысяч, из которых почти 18 тысяч домов газифицированы.
Андрей Кислов: «Безопасность использования газа в быту должна быть в приоритете»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.4
4.35
EUR 69.44
5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится концерт «Очаг мой, Дагестан»
В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самары стал очередной жертвой кредитных мошенников

30 мая 2022 12:35
154
Житель Самары стал очередной жертвой кредитных мошенников

По указанию незнакомца пенсионер перевел свои сбережения на «безопасный счет».

Проживающий в Самаре 56-летний мужчина обратился в полицию после того, как пообщался по телефону с незнакомцем и выполнил действия под его диктовку. Пенсионеру позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на его имя злоумышленники оформили кредит. Чтобы избавиться от нежелательного займа необходимо взять встречный кредит и перевести деньги на безопасный счет другого банка. Житель Самары поверил незнакомцу и перевел несколькими операциями на указанный им счет 341 600 рублей заемных средств. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка хотела попасть на концерт и лишилась 10 тысяч рублей
27 мая 2022, 13:07
Тольяттинка хотела попасть на концерт и лишилась 10 тысяч рублей
Девушка поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. Криминал
502
Мошенница оформляла займы на чапаевцев
27 мая 2022, 10:57
Мошенница оформляла займы на чапаевцев
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 33 тысяч рублей. Криминал
494
Тольяттинка хотела продать пальто в интернете и лишилась денег
26 мая 2022, 10:51
Тольяттинка хотела продать пальто в интернете и лишилась денег
Остерегайтесь мошенников, которые выступают в роли покупателей на торговых площадках сети Интернет. Криминал
585
  • Консультант плюс
В центре внимания
Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей
30 мая 2022  13:39
Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей
148
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
30 мая 2022  13:24
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
174
Сегодня последний день голосования за благоустройство территорий в Самаре!
30 мая 2022  12:42
Сегодня последний день голосования за благоустройство территорий в Самаре!
145
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
30 мая 2022  11:42
Правительство региона и Куйбышевская железная дорога объединят усилия в реализации социальных и инфраструктурных проектов
444
Названы законы, которые вступят в силу в июне
30 мая 2022  10:00
Названы законы, которые вступят в силу в июне
227
Весь список