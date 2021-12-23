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Житель Самарской области в соцсети призывал к терроризму

23 декабря 2021 12:51
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Житель Самарской области в соцсети призывал к терроризму

В феврале 2021 года в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области, пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области, который размещал на своей странице в социальной сети материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

В результате реализованных оперативно-розыскных мероприятий указанное лицо задержано, по адресу регистрации проведен обыск, изъяты средства мобильной связи и компьютерная техника.

На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.280 и ч.2 ст. 205.2 УК РФ. 

21 декабря 2021 года материалы уголовного дела переданы в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу предъявленных обвинений.


 

Теги: Уголовное дело

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