Житель Самарской области украл инструмент на 80 тысяч рублей

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В Отдел МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о краже инструмента из дачного дома, расположенного на территории садового некоммерческого товарищества «Сборщик». Пострадавший оценил ущерб в размере около 80 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, провели осмотр места происшествия, в результате которого выяснили, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения замка входной двери. Сотрудники органов внутренних дел изъяли с места происшествия следы обуви, предположительно, принадлежащие вору.

В ходе опроса свидетелей произошедшего были установлены дачники, которые видели, как неизвестный выносил инструмент и складывал его в свой легковой автомобиль, государственный номер которого они назвали оперативникам. Стражи правопорядка по имеющемуся гос.номеру установили владельца автомобиля, который проживает в Тольятти. 39-летнего жителя Тольятти, ранее не судимого, работающего оператором на одном из предприятий, задержали около его дома.

Похищенное полицейские обнаружили в принадлежащем задержанному гараже. Как пояснил мужчина, инструмент он намеревался продать. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.