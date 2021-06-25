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Житель Самарской области украл инструмент на 80 тысяч рублей

25 июня 2021 09:45
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Житель Самарской области украл инструмент на 80 тысяч рублей

В Отдел МВД России по Ставропольскому району поступило сообщение о краже инструмента из дачного дома, расположенного на территории садового некоммерческого товарищества  «Сборщик». Пострадавший оценил ущерб в размере около 80 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, провели осмотр места происшествия, в результате которого выяснили, что злоумышленник проник в помещение путем повреждения замка входной двери. Сотрудники органов внутренних дел изъяли с места происшествия следы обуви, предположительно, принадлежащие вору.

В ходе опроса свидетелей произошедшего были установлены  дачники, которые видели, как неизвестный выносил инструмент и складывал его в свой легковой автомобиль, государственный номер которого они назвали оперативникам. Стражи правопорядка по имеющемуся гос.номеру установили владельца автомобиля, который проживает в Тольятти. 39-летнего жителя Тольятти, ранее не судимого, работающего оператором на одном из предприятий,  задержали около его дома.

Похищенное полицейские обнаружили в принадлежащем задержанному гараже. Как пояснил мужчина, инструмент он намеревался продать. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району  возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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