Житель Самарской области обокрал приезжего и выкинул крест в мусорку

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Ранее судимый местный житель забрал с прилавка забытый гостем губернии рюкзак с деньгами и серебряным крестиком.

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району с просьбой о помощи обратился житель Ямало-Ненецкого автономного округа, временно проживающий в поселке Новоспасский Самарской области. Молодой человек пояснил полицейским, что у него похищен рюкзак с принадлежащим ему имуществом.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя 2003 года рождения и установили, что он забыл рюкзак на прилавке торгового ряда местного рынка, а когда вспомнил о нем и вернулся, то обнаружил пропажу.

В рюкзаке, по словам юноши, находился кошелек с денежными средствами в сумме 5 300 рублей и серебряный нательный крест стоимостью 5 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что ущерб для него является значительным, так как он не работает, является студентом одного из средних специальных учебных заведений.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, установили и опросили возможных очевидцев. Полицейские изъяли и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из зданий, расположенных на торговой площади. Оперуполномоченные полиции на записи опознали мужчину, ранее проживавшего в поселке и неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

Сотрудникам уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий поступила информация, что после совершения кражи мужчина уехал из поселка и находится в Тольятти. Оперуполномоченные доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Задержанный 1956 года рождения признал вину в совершенном противоправном деянии. Мужчина пояснил, что ранним утром, проходя мимо местного рынка, увидел на одном из прилавков рюкзак и забрал его. Денежные средства потратил на личные нужды, а остальное имущество выбросил в один из мусорных баков поселка.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.