Житель Самарской области незаконно получил пособие по безработице

191

В Большечерниговском районе местный житель 1962 года рождения обратился в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящей работы мужчину признали безработным, его поставили на учет и назначили пособие.

Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о данном факте в органы службы занятости, в случае сокрытия трудоустройства и получения денежных средств обманным путем – его привлекут к уголовной ответственности.

Полицейские установили, что мужчина, после постановки на учете в Центре занятости населения в качестве безработного, умышленно скрыл факт трудоустройства на одном из предприятий с. Большая Черниговка.

В настоящее время уголовное дело рассмотрено в суде, мужчина признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. Мужчина снят с учета в Центре занятости населения. Приговор вступил в законную силу.