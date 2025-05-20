Житель Приволжского района трубой повредил замок и украл велосипед

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району за помощью обратилась 67-летняя местная жительница, которая сообщила сотрудникам полиции о краже велосипеда из принадлежащего ей складского помещения, расположенного в селе Приволжье. Со слов заявителя причиненный ей материальный ущерб составил около пяти тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному в сообщении адресу, в ходе осмотра места происшествия обнаружили следы взлома двери и предполагаемое орудие взлома - отрезок металлической трубы.

На одной из улиц районного центра, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска заметили и задержали велосипедиста, управлявшего транспортным средством, схожим по описанию с похищенным. Задержанный путался при ответах на вопросы оперативников и его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления 48-летний местный житель сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что, повредив отрезком металлической трубы замок, забрал чужой велосипед для собственного пользования. Двухколесное транспортное средство сотрудниками полиции возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.