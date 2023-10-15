Житель Приволжского района посадил на своем участке и стал выращивать наркосодержащие растения

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В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что ранее судимый за кражу 26-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. С целью отработки полученных сведений сотрудники уголовного розыска выехали по месту жительства мужчины.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр надворных построек и жилища. В гараже, расположенном во дворе, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли жестяные чашки с измельченным веществом серо-зеленого цвета, предположительно, растительного происхождения.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что измельченное вещество является наркотическим средством – марихуана. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила 9,68 граммов, что является значительным размером.

Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил на своем участке, вырастил и высушил наркосодержащие растения для личного употребления, без цели сбыта. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого группой дознания ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

А мы напоминаем, что с 16 по 27 октября в Самарской области проходит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».