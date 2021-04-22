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Житель Приволжского района ледорубом взломал замки и вынес имущество

22 апреля 2021 13:22
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Житель Приволжского района ледорубом взломал замки помещений и вынес имущество

В полицию поступило сообщение  о краже из частного дома, расположенного в селе Обшаровка, используемого в качестве  приусадебного участка.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, обнаружили следы взлома навесных замков и надворных построек. Стражи порядка изъяли предполагаемое орудие взлома – ледоруб.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу и возможных очевидцев.  С их слов установили, что из дома и надворных построек  пропали  строительные инструменты и бытовая техника (триммер, мотокультиватор, бензопила, два телевизора, стиральная машинка).   Материальный ущерб, заявленный владелицей дома, составил порядка 24 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен безработный житель села Обшаровка 1972 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Правоохранители установили место его проживания и задержали. Там же обнаружили и изъяли  похищенное имущество.

Подозреваемый пояснил,  что знал об отсутствии  хозяев дома.  По словам злоумышленника, украденное он планировал сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и уже возвращено законной владелице, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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