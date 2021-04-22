Житель Приволжского района ледорубом взломал замки и вынес имущество

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В полицию поступило сообщение о краже из частного дома, расположенного в селе Обшаровка, используемого в качестве приусадебного участка.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, обнаружили следы взлома навесных замков и надворных построек. Стражи порядка изъяли предполагаемое орудие взлома – ледоруб.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу и возможных очевидцев. С их слов установили, что из дома и надворных построек пропали строительные инструменты и бытовая техника (триммер, мотокультиватор, бензопила, два телевизора, стиральная машинка). Материальный ущерб, заявленный владелицей дома, составил порядка 24 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен безработный житель села Обшаровка 1972 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Правоохранители установили место его проживания и задержали. Там же обнаружили и изъяли похищенное имущество.

Подозреваемый пояснил, что знал об отсутствии хозяев дома. По словам злоумышленника, украденное он планировал сбыть, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и уже возвращено законной владелице, сообщает облМВД.