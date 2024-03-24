Житель Похвистневского района украл из магазина 43 банки консервов

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В феврале текущего года в дежурную часть Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от сотрудника одного из сетевых магазинов, который сообщил, что при проведении ревизии обнаружена недостача товара, а именно 43 банки консервов на сумму более 4 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах видно, как мужчина, оглядевшись по сторонам и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял с прилавка 21 банку с консервами и спрятал в карманы куртки и брюк. После чего беспрепятственно вышел из магазина. В продолжение своего преступного умысла спустя 25 минут подозреваемый вернулся к тому же стеллажу и забрал еще 22 банки.

По одежде и характерной внешности сотрудники полиции узнали злоумышленника, им оказался мужчина 1990 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.228 и ч.1 ст.161 УК РФ. Установив местонахождение злоумышленника, сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный вину в совершении противоправных деяний признал и пояснил, что похищенное сбыл случайному прохожему, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Расследование дела продолжается.