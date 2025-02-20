Житель Похвистневского района познакомился с дамой и лишился денег

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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» за помощью обратился местный житель 1957 года рождения, который сообщил, что из его дома пропали денежные средства.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели квартиру, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из собранных сотрудниками полиции материалов следовало, что заявитель познакомился с женщиной и, в ходе распития спиртных напитков на лавочке возле подъезда, пригласил ее к себе в квартиру для продолжения застолья. По словам потерпевшего, через некоторое время он уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу денег.

Сотрудники полиции проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и живущих недалеко от места происшествия. По полученной оперативной информации установили и задержали подозреваемую – ранее судимую за кражи 46-летнюю жительницу соседнего дома.

Во время опроса женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что когда хозяин квартиры уснул, она воспользовалась моментом и похитила из кошелька деньги в сумме 15 000 рублей. Денежные средства потратила на собственные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.158 УК РФ в отношении женщины расследовано и направлено с обвинительным заключением в суд.

С учетом всех обстоятельств, Похвистневский районный суд назначил жительнице города наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.