Житель Похвистневского района познакомился с дамой и лишился денег

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»
Каждый третий россиянин признался, что хранит ненужные вещи, не желая с ними расставаться
Каждый третий россиянин признался, что хранит ненужные вещи, не желая с ними расставаться
В Самаре наняли дворников для уборки территорий
В Самаре наняли дворников для уборки территорий
Представителям самарских предприятий и организаций разъяснили требования природоохранного законодательства
Представителям самарских предприятий и организаций разъяснили требования природоохранного законодательства
В Самаре пройдет выставка всех типов подвижного состава 25 февра
В Самаре пройдет выставка всех типов подвижного состава 25 февраля
В Самарской области растет число семей, получивших региональный семейный капитал по упрощенным правилам
В Самарской области растет число семей, получивших региональный семейный капитал по упрощенным правилам
Межевание участков станет обязательным для продажи земли в 2025 году
Межевание участков станет обязательным для продажи земли в 2025 году
билайн бизнес делает доступным решение в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса
Билайн бизнес делает доступным решение в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Похвистневского района познакомился с дамой и лишился денег

20 февраля 2025 11:30
129
Житель Похвистневского района познакомился с дамой и лишился денег

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» за помощью обратился местный житель 1957 года рождения, который сообщил, что из его дома пропали денежные средства.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели квартиру, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из собранных сотрудниками полиции материалов следовало, что заявитель познакомился с женщиной и, в ходе распития спиртных напитков на лавочке возле подъезда, пригласил ее к себе в квартиру для продолжения застолья. По словам потерпевшего, через некоторое время он уснул, а когда проснулся, то обнаружил пропажу денег.

Сотрудники полиции проверили на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и живущих недалеко от места происшествия. По полученной оперативной информации установили и задержали подозреваемую – ранее судимую за кражи 46-летнюю жительницу соседнего дома.

Во время опроса женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что когда хозяин квартиры уснул, она воспользовалась моментом и похитила из кошелька деньги в сумме 15 000 рублей. Денежные средства потратила на собственные нужды.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» возбужденное уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч.2 ст.158 УК РФ в отношении женщины расследовано и направлено с обвинительным заключением в суд.

С учетом всех обстоятельств, Похвистневский районный суд назначил жительнице города наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
151
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
159
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
421
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
476
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
495
Весь список