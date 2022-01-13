Житель Похвистнево подозревается в хищении металлической конструкции с городского кладбища

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В Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» обратилась местная жительница 1962 года рождения с заявлением о том, что с могилы её родственников похищены железные ограждения. Общая сумма ущерба похищенного составила 6 380 рублей.

В ходе работы полицейские отработали на причастность лиц, склонных к бродяжничеству и ранее судимых за аналогичные преступления, проверили пункты приёма чёрного и цветного металла. Со слов одного из работников приёмного пункта полицейские установили личность мужчины, сдавшего «металлолом», схожий по описанию с похищенным.

Оперативники установили возможное местонахождение мужчины 1974 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный мужчина раскаялся в содеянном и возместил потерпевшей ущерб в полном объёме.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении ранее не судимого жителя города Похвистнево возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Похвистневский районный суд Самарской области для рассмотрения, по существу. Сотрудниками полиции потерпевшему разъяснён порядок гражданского искового производства.