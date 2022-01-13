Житель Похвистнево подозревается в хищении металлической конструкции с городского кладбища

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минздрава добавил, что это можно было бы назвать хорошим прогностическим признаком, однако темпы заболеваемости в зарубежных странах призывают быть настороженными.
Мурашко: заболеваемость ковидом в России в последние два месяца снизилась
У ребенка была тяжëлая врождëнная деформация грудины и рёбер, сопровождающаяся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениями.
Самарские хирурги провели подростку сложную операцию по коррекции врождëнной деформации грудной клетки
Во дворах будет выполнен ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, расширят пространство для организации парковочных мест.
В Ленинском районе Самары в 2022 году благоустроят 12 дворов
В региональной прессе работают высокопрофессиональные, грамотные, преданные журналистике, влюбленные в свою малую родину люди, хорошо знающие запросы и чаяния наших земляков.
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов СМИ губернии с Днем российской печати
В Самаре за сутки заболели 85 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Сегодня, 13 января, Самарская губерния отмечает свой 171 день рождения.
Главы регионов ПФО поздравили самарцев с днем рождения губернии
Машины используются для доставки специалистов на дом к пациентам, сельчан в подразделения больницы при необходимости.
Автопарк Борской центральной районной больницы пополнили легковые автомобили
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается метель с сильным ветром
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.53
-0.31
EUR 84.67
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Похвистнево подозревается в хищении металлической конструкции с городского кладбища

13 января 2022 13:28
127
Житель Похвистнево подозревается в хищении металлической конструкции с городского кладбища

В Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» обратилась местная жительница 1962 года рождения с заявлением о том, что с могилы её родственников похищены железные ограждения. Общая сумма ущерба похищенного составила 6 380 рублей.

В ходе работы полицейские отработали на причастность лиц, склонных к бродяжничеству и ранее судимых за аналогичные преступления, проверили пункты приёма чёрного и цветного металла. Со слов одного из работников приёмного пункта полицейские установили личность мужчины, сдавшего «металлолом», схожий по описанию с похищенным.

Оперативники установили возможное местонахождение мужчины 1974 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный мужчина раскаялся в содеянном и возместил потерпевшей ущерб в полном объёме.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении ранее не судимого жителя города Похвистнево возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Похвистневский районный суд Самарской области для рассмотрения, по существу. Сотрудниками полиции потерпевшему разъяснён порядок гражданского искового производства.

Теги: Кража Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор
12 января 2022, 10:39
В Тольятти гость после вечеринки украл телевизор
Мужчина сознался в совершении  преступления и добровольно вернул похищенный телевизор. Криминал
366
В Тольятти сын у отца похитил телефон и сбежал
11 января 2022, 10:41
В Тольятти сын у отца похитил телефон и сбежал
По данным сотрудников полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Криминал
505
В Сызрани сотрудник магазина похитил шесть телефонов
10 января 2022, 12:51
В Сызрани сотрудник магазина похитил шесть телефонов
Ущерб, причиненный организации, составил более 290 тысяч рублей. Криминал
540
В центре внимания
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
166
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
194
Самарский зоопарк получил лицензию
12 января 2022  13:39
Самарский зоопарк получил лицензию
467
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
12 января 2022  13:00
Поздравление Игоря Комарова с 300-летием прокуратуры России
433
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
12 января 2022  10:03
Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021
439
Весь список