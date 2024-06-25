Житель Отрадного хранил наркотики в диване

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Благодаря неравнодушным гражданам полицейские задержали подозреваемого.

Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Отрадному получили оперативную информацию о том, что в многоквартирном доме, в одной из квартир собираются люди, которые периодически ведут себя неадекватно.

Полицейские прибыли по указанному адресу, для проверки информации. В указанной квартире сотрудники полиции обнаружили гражданина, у которого усматривались признаки наркотического опьянения. В ходе осмотра жилого помещения гражданин добровольно указал на зип-пакет, лежащий на подушке дивана, с неизвестным веществом внутри, который в последствии был изъят. Задержанный пояснил полицейским что, в данном пакете находилось наркотическое вещество – «соль», которое он хранил с целью личного употребления, без цели сбыта.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством – а-Пирролидиновалерофенон (PVP).

Задержанным оказался гражданин 1994 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по г. Отрадному в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до 3 трех лет.