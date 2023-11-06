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Житель Оренбурга, взяв предоплату, обманул жителя Самарской области с окнами

6 ноября 2023 10:11
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Житель Оренбурга, взяв предоплату, обманул жителя Самарской области с окнами

В сентябре текущего года в МО МВД России «Клявлинский» от жителя Камышлинского района поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности молодого человека, который, взяв предоплату, пообещал приобрести и установить пластиковые окна в квартире заявителя, но после перечисления денежных средств скрылся.

Полицейские выяснили, что заявитель познакомился с «продавцом», откликнувшись на объявление в социальной сети. Оперуполномоченный позвонил индивидуальному предпринимателю и, представившись потенциальным клиентом, пригласил его осмотреть место предполагаемых работ. Полицейские задержали 34-летнего жителя Оренбургской области в ходе засадных мероприятий и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как рассказала старший следователь СО МО МВД России «Клявлинский» майор юстиции Эльвира Гайнанова: «В начале июля текущего года по указанному в объявлении телефону потерпевший договорился установить 6 пластиковых окон. Не составляя договора, житель Камышлинского района передал незнакомому человеку предоплату в размере 48 000 рублей. Однако, как установлено в ходе расследования, взятые на себя обязательства по приобретению и установке оконных конструкций злоумышленник исполнять не собирался, а полученными в качестве предоплаты денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Через несколько дней в ходе телефонного разговора он попросил заказчика перевести ему на счет ещё 2800 рублей со ссылкой на то, что якобы предоплаты не хватает для оплаты заказа. Доверчивый гражданин, будучи введенным в заблуждение, выполнил просьбу мошенника и перевел на указанный счет денежные средства. Ранее судимый за мошенничество житель Оренбургской области продолжил злоупотреблять доверием и снова, позвонив потерпевшему, сообщил заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения и попросил перевести 25 000 рублей, пообещав после выполнения заказа сделать скидку. Все полученные от клиента денежные средства в сумме 75 800 рублей злоумышленник обратил в свою пользу и в дальнейшем не намеревался выполнять заказ и возвращать предоплату».

Задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил  оперативникам, что все его банковские счета арестованы судом за неуплату налогов, поэтому денежные средства он просил перечислять на расчетный счет его знакомого, которого он не поставил в известность о своих противоправных действиях.

Возбуждено уголовное дело. 

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