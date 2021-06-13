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Житель Октябрьска расплачивался в магазинах чужой банковской картой

13 июня 2021 10:37
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Житель Октябрьска расплачивался в магазинах чужой банковской картой

В феврале 2021 года в  полицию за помощью  обратился житель Татарстана 1989 года рождения, который находился в Сызрани в командировке. Он  рассказал полицейским, что неизвестный похитил у него сотовый телефон, в чехле которого хранилась банковская карта. 

Полицейские подробно опросили потерпевшего, который рассказал, что в день инцидента находился в одном из кафе города Сызрань и распивал спиртное. После посещения точки общепита мужчина обнаружил пропажу имущества. Банковскую карту он заблокировал, но, несмотря на это, неизвестный злоумышленник успел похитить около 3 000 рублей.  Общий причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более 100 000  рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия,  опросили  персонал кафе  и установили возможных свидетелей произошедшего. Сотрудники полиции выяснили, что в день пропажи заявитель познакомился с одним из посетителей заведения. Полицейские предположили, что именно он может быть причастен к хищению дорогостоящего сотового телефона и банковской карты.

Вскоре оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался житель города Октябрьск 1993 года рождения.  По словам подозреваемого,  он не стал разыскивать хозяина имущества, который покинул кафе с другими знакомыми. Задержанный расплачивался похищенной картой за покупки алкоголя и продуктов питания.

В настоящее время ранее не судимому жителю Сызрани предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД. Похищенное средство связи изъято и  возвращено законному владельцу.

Теги: банковские карты кража

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