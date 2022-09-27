Житель Новосемейкино убил приятеля в ходе застолья

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По версии следствия, 7 июня 2022 года между обвиняемым и ранее знакомым ему местным жителем, распивавшими спиртные напитки в квартире по месту жительства последнего, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Мира поселка Новосемейкино, произошла драка. В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее 21 удара в область туловища, после чего покинул место происшествия. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался от полученных травм.

В кратчайшие сроки обвиняемый был задержан, в настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СК.