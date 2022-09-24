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Житель Красноармейского района украл алкоголь, чтоб купить бензин

24 сентября 2022 12:18
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Житель Красноармейского района украл алкоголь, чтоб купить бензин

Автомобиль, на котором мужчина скрылся с места происшествия, попал на камеры видеонаблюдения.

В дежурную часть Отделения МВД России по Красноармейскому району поступило сообщение от директора одного из сетевых магазинов о том, что в результате ревизии обнаружено хищение товара.

Полицейские выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию.

Проанализировав полученную информацию, сотрудники полиции установили владельца автомобиля, на котором подозреваемый, сев за руль, скрылся с места происшествия. Задержанный житель Самары 1981 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление, вину в совершении  противоправного действия признал и пояснил, что похищенный алкоголь и продукты питания продал прохожему недалеко от магазина. Деньги потратил на топливо для транспортного средства.

Группой дознания Отделения МВД России по Красноармейскому району в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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