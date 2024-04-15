Житель Красноармейского района угрожал знакомой кухонным ножом

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В феврале текущего года в Отделение МВД России по Красноармейскому району за помощью обратилась местная жительница 1991 года рождения, которая сообщила о том, что знакомый угрожал ей убийством.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедились, что в настоящее время, жизни потерпевшей ничего не угрожает, опросили ее и соседей.

В ходе опроса заявитель пояснила полицейским, что она со знакомым распивала спиртные напитки у себя дома. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял со стола кухонный нож и пригрозил ей убийством. Угрозу женщина восприняла реально, как опасную для жизни и здоровья. У нападавшего зазвонил телефон, после чего тот ушел из квартиры, она обратилась за помощью в полицию.

Участковые уполномоченные полиции, располагая сведениями о личности и месте жительства злоумышленника и задержали его. Ранее судимый за неуплату налогов 40-летний житель села признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отделением дознания ОМВД России по Красноармейскому району местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу.