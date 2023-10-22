Житель Камышлинского района лишился денег после визита односельчанина

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В сентябре текущего года в МО МВД России «Клявлинский» обратился житель Камышлинского района с заявлением о краже 10 000 рублей. Пропажу мужчина обнаружил после визита односельчанина и самостоятельно пытался найти предполагаемого злоумышленника, но дома его не оказалось.

Полицейские провели подворовый обход поселка и установили, что в день кражи подозреваемый был замечен уезжающим из поселка на такси. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска в доме у его знакомого. Ранее судимого за угрозу убийством и нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью 53-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.

Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что в момент, когда хозяин дома выходил на улицу, он незаметно от него в одной из комнат под скатертью стола нашел и похитил денежные средства в размере 10 000 рублей, которые потратил на алкоголь, сигареты и поездку на такси.

В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.