Житель Челно-Вершинского района несколько раз ударил мужчину ножом

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В декабре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Челно-Вершинскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи: «позвонил местный житель и сказал, что убил человека».

В частном доме, который находится недалеко от отдела полиции, полицейские помогли прибывшим медикам госпитализировать с не менее чем 8 ножевыми ранениями местного жителя 1972 года рождения. Перед доставлением в больницу потерпевший успел назвать полицейским криминальную кличку злоумышленника.

Во время проведения реанимационных действий медиками следователь следственной группы ОМВД России по Челно-Вершинскому району Александр Никифоров обследовал помещение, обнаружил и задержал ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 60-летнего хозяина дома, на которого ранее указал потерпевший. Задержанного, находящегося в возбужденном состоянии, следователь передал коллегам для доставления на медицинское освидетельствование.

По заключению специалистов, в крови потерпевшего и предполагаемого злоумышленника во время происшествия присутствовала большая доза алкоголя.

Возбуждено уголовное дело. Судом, по ходатайству органа следствия, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.