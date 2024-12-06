Житель Чапаевска хотел устроиться на работу в крупную компанию, но попался на уловку мошенников

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Житель Чапаевска хотел устроиться на работу в крупную компанию, объявление о наборе в которую нашел в Интернете. Для трудоустройства он связался с якобы представителем организации, номер которого был указан в объявлении. Собеседник сообщил мужчине, что за 20 тысяч рублей может ускорить процесс трудоустройство, поспособствовав в оформлении необходимых справок и других документов.

После того, как 50-летний потерпевший перевел деньги на указанный счет, «кадровик» перестал выходить на связь. Полицейскими возбуждено уголовное дело.